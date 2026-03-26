Norveç’te Epstein depremi

Norveç Parlamentosu (Storting), Jeffrey Epstein’in kurduğu fuhuş ağıyla bağlantılı olduğu öne sürülen Norveçli isimler üzerine kapsamlı bir soruşturma başlattı

Norveç Parlamentosu (Storting), Jeffrey Epstein’in küresel çapta yürüttüğü suç ağıyla bağlantılı olduğu saptanan Norveçli figürlere dair kapsamlı bir tahkikat süreci başlattı. Parlamento Kontrol Komitesi, son 20 yılda görev yapmış tüm dışişleri bakanlarını, görev süresince yaşanan temaslar ve fon yönetimi konularında ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.

20 YILLIK DİPLOMATİK SÜREÇ MERCEK ALTINDA

Norveç Parlamentosu (Storting), ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofili Jeffrey Epstein'in Norveçli bazı isimlerle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine son 20 yılda görev yapan dışişleri bakanlarının ifade vereceğini duyurdu.

Norveç resmi yayın organı NRK'nin haberine göre; Parlamento Kontrol Komitesi, çok sayıda Norveçli yetkilinin Epstein ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine 11-12 Mayıs tarihlerinde özel bir oturum düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda, mevcut Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile birlikte 2005-2012 yılları arasında bu görevi yürüten mevcut Başbakan Jonas Gahr Støre'un da tanıklığına başvurulacak.

"SİSTEM SORGULAMASI VE DENETİM ZAFİYETİ"

Norveç Parlamentosu Üyesi Jonas Andersen Sayed, sürece dair yaptığı açıklamada, Epstein belgeleriyle ortaya çıkan verilerin "görevi kötüye kullanmak ve fonların kötü yönetimi" gibi ciddi soruları beraberinde getirdiğine işaret etti. Sayed, yaşanan gelişmelerin tüm sistemin sorgulanmasına neden olduğunu vurgulayarak, son 20 yılda görev yapmış tüm dışişleri bakanlarının dinleneceği duruşma tarzındaki toplantının iki gün süreceğini bildirdi.

DOSYADA ADI GEÇEN İSİMLER VE KURUMSAL ETKİ

Soruşturmanın odak noktasını oluşturan kayıtlarda; Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski diplomat Terje Rød-Larsen, Rød-Larsen'in eşi ve eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ile eski Başbakan Thorbjørn Jagland gibi isimlerin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas kurduğu bilgisi yer alıyor.

Yarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYarın elektrikler gün boyu olmayacak: Kesinti listesi açıklandıYurt
Şekarçi: Tüm dünya, ABD ordusunun kâğıttan kaplan olduğunu anladıŞekarçi: Tüm dünya, ABD ordusunun kâğıttan kaplan olduğunu anladıGündem
FETÖ operasyonunda karar: 17 TutuklamaFETÖ operasyonunda karar: 17 TutuklamaGündem

Kaynak: TRT Haber

Günün Manşetleri
Türksat ve AA’dan Ulusal Kanal yayınını kesme bildirimi
MÜSİAD'ın eski başkanı Bayramoğlu tutuklandı
6 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı
Yenidoğan çetesi davasında ara karar açıklandı
Suç örgütü propagandası yapanlara operasyon
9,5 milyon liralık malzeme ele geçirildi
Irak'taki Türk askeri birlikleri tahliye edildi
Karadeniz'de Türk tankerine İDA saldırısı!
Türk şirketine ait tanker Karadeniz'de vuruldu
19 milyon kişinin bilgilerini çalıp sattılar!
Çok Okunanlar
Hangi banka ne kadar faiz veriyor? Hangi banka ne kadar faiz veriyor?
Altın fiyatlarında son durum Altın fiyatlarında son durum
Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı! Aslan'ın yıldızına İngiliz devi kancayı taktı!
Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak? Eşref Rüya 29. bölüm fragmanı izle: Yeni bölümde neler olacak?
Yeraltı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir? Yeraltı 10. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Yeni bölüm fragmanı nereden izlenir?