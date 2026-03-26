Norveç’te Epstein depremi

Norveç Parlamentosu (Storting), Jeffrey Epstein’in küresel çapta yürüttüğü suç ağıyla bağlantılı olduğu saptanan Norveçli figürlere dair kapsamlı bir tahkikat süreci başlattı. Parlamento Kontrol Komitesi, son 20 yılda görev yapmış tüm dışişleri bakanlarını, görev süresince yaşanan temaslar ve fon yönetimi konularında ifade vermek üzere duruşmaya çağırdı.

20 YILLIK DİPLOMATİK SÜREÇ MERCEK ALTINDA

Norveç Parlamentosu (Storting), ABD'de reşit olmayan kız çocuklarına yönelik fuhuş ağı kurduğu iddiasıyla yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan pedofili Jeffrey Epstein'in Norveçli bazı isimlerle ilişkisinin ortaya çıkması üzerine son 20 yılda görev yapan dışişleri bakanlarının ifade vereceğini duyurdu.

Norveç resmi yayın organı NRK'nin haberine göre; Parlamento Kontrol Komitesi, çok sayıda Norveçli yetkilinin Epstein ile bağlantılı olduğunun tespit edilmesi üzerine 11-12 Mayıs tarihlerinde özel bir oturum düzenleme kararı aldı. Bu kapsamda, mevcut Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile birlikte 2005-2012 yılları arasında bu görevi yürüten mevcut Başbakan Jonas Gahr Støre'un da tanıklığına başvurulacak.

"SİSTEM SORGULAMASI VE DENETİM ZAFİYETİ"

Norveç Parlamentosu Üyesi Jonas Andersen Sayed, sürece dair yaptığı açıklamada, Epstein belgeleriyle ortaya çıkan verilerin "görevi kötüye kullanmak ve fonların kötü yönetimi" gibi ciddi soruları beraberinde getirdiğine işaret etti. Sayed, yaşanan gelişmelerin tüm sistemin sorgulanmasına neden olduğunu vurgulayarak, son 20 yılda görev yapmış tüm dışişleri bakanlarının dinleneceği duruşma tarzındaki toplantının iki gün süreceğini bildirdi.

DOSYADA ADI GEÇEN İSİMLER VE KURUMSAL ETKİ

Soruşturmanın odak noktasını oluşturan kayıtlarda; Norveç Veliaht Prensesi Mette-Marit, eski diplomat Terje Rød-Larsen, Rød-Larsen'in eşi ve eski Amman Büyükelçisi Mona Juul ile eski Başbakan Thorbjørn Jagland gibi isimlerin Epstein ile çeşitli düzeylerde temas kurduğu bilgisi yer alıyor.