Norveç'ten Türkiye kararı! Kısıtlamaları kaldırdı

Norveç, 5 yıl sonra Türkiye’ye yönelik kısıtlamalarını kaldırdı. Dışişleri Bakanlığı, Norveç'in 2019'da Türkiye'ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldığını bildirdi.

Bakanlık Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Norveç Dışişleri Bakanı Espen Barth Eide ile bir telefon görüşmesi yaptığını belirtti. Keçeli, "Norveç Dışişleri Bakanı Eide (ayd), Norveç’in 2019 yılında Türkiye’ye karşı uygulamaya koyduğu savunma sanayi kısıtlamalarını kaldırma kararı aldıklarını aktardı." ifadesini kullandı.

Bakan Fidan'ın karardan memnuniyet duyduğunu belirten Keçeli, bu tip kısıtlamaların müttefiklik ruhuna uygun olmadığını belirtti.

2019 yılında Türkiye, ABD destekli terör koridorunu yok etmek için Barış Pınarı Harekâtı'na başlamıştı. Harekâta karşı bazı ülkelerde yaptırım kararları alınmıştı.

İlk olarak Almanya ve Fransa, Türkiye’ye silah satışını askıya aldığını resmi olarak duyurmuştu. Ardından Finlandiya ve Norveç de Türkiye’ye silah veya teknoloji transferi yapılmayacağını açıklamıştı.