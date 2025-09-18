Nüfus azalınca teşvik geldi: Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek
Avrupa’nın bazı bölgeleri, azalan nüfus sorununu çözmek ve ekonomik canlılığı artırmak için sıra dışı bir yöntem benimsedi. Yerleşimci çekmek isteyen kasaba ve köyler, yeni taşınacaklara binlerce euro maddi destek sunuyor.
Euronews’in derlediği habere göre, altı farklı Avrupa yerleşim bölgesi “Burada yaşayın” çağrısı yaparak dikkat çekici teşvikler sunuyor.
Maddi desteklerin miktarı 3 bin eurodan başlayıp 50 bin euroya kadar çıkıyor. Bu uygulamalarla nüfus kaybının önüne geçilmesi ve kırsal bölgelerin yeniden canlandırılması hedefleniyor.
İşte o şehirler ve teşvikler...
PRESSICCE-ACQUARICA – İTALYA
İtalya’nın Puglia bölgesindeki kasaba, yeni yerleşimcilere 30 bin euroya kadar finansal yardım sağlıyor. Ayrıca burada doğan her çocuk için ailelere bin euro ek ödeme yapılıyor.
ALBINEN – İSVİÇRE
Valais kantonuna bağlı Albinen’de nüfus 250’nin altına düşününce belediye harekete geçti. Buraya taşınacak ailelere 50 bin euroya kadar ödeme yapılacağı açıklandı. Tek şart, İsviçre vatandaşı olmak veya C oturum izni almaya hak kazanmak.
RUBIA – İSPANYA
Galiçya bölgesinde yer alan Rubia, taşınacak ailelere her ay 150 euro ödeme teklif ediyor. Üstelik bu fırsat sadece AB vatandaşlarına değil, tüm yabancılara açık.
PONGA – İSPANYA
Asturias bölgesindeki Ponga kasabası, yeni sakinler arıyor. Buraya taşınmayı kabul edenlere 3 bin euro nakit destek veriliyor. Ayrıca burada doğan her bebek için de ailelere 3 bin euro ek ödeme sağlanıyor.
SARDUNYA – İTALYA
Akdeniz’in gözde adası Sardunya, adaya kalıcı olarak yerleşecek kişilere 15 bin euro teşvik sunuyor. Ancak şartlar arasında kalıcı oturum başvurusu yapmak ve adada en az bir yıl boyunca kesintisiz yaşamak var.
CALABRIA – İTALYA
İtalya’nın güneyindeki Calabria bölgesinde nüfusu 2 binin altında olan köylere taşınmak isteyenlere 28 bin euro ödeme yapılıyor. Başvuranların 40 yaşın altında olması ve bölgede bir iş kurma planı sunması zorunlu.