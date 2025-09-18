Nüfus azalınca teşvik geldi: Avrupa’nın 6 şehrine yerleşene para verilecek

SARDUNYA – İTALYA

Akdeniz’in gözde adası Sardunya, adaya kalıcı olarak yerleşecek kişilere 15 bin euro teşvik sunuyor. Ancak şartlar arasında kalıcı oturum başvurusu yapmak ve adada en az bir yıl boyunca kesintisiz yaşamak var.