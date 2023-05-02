Nüfusu İstanbul'un ilçelerinden bile az olan 9 ülke

NAURU

İlk sırada Nauru bulunmakta. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin 834. Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.