O ülkelerin nüfusu sizi çok şaşırtacak: İstanbul'un ilçeleri bile daha kalabalık
Türkiye'nin nüfusu 83 milyonu aştı. İstanbul'un nüfusu 16 milyonu geçti. Çoğu ülke bu kadar fazla nüfusa sahip değil. Hatta İstanbul'un ilçelerinden bile az nüfusa sahip olan çok sayıda ülke var. İşte o ülkeler...
NAURU
İlk sırada Nauru bulunmakta. Avustralya’nın kuzeydoğusunda bulunan bu ülkenin nüfusu ise 10 bin 834. Ne kadar huzurlu ve doğal ortamıyla dikkat çekse de Nauru’nun turistik bir yer olduğunu söyleyemeyiz. Ulaşım sıkıntısı bu konuda büyük bir etken.
MONTSERRAT
İkinci sırada nüfusu 4000 ile 6000 arasında değişen Montserrat bulunmakta. Nüfusun değişmesinin nedeni ise çevrede bulunan volkanlar. Türkçede Sarp Dağ anlamına gelen Montserrat’ı 1492 yılında Kristof Kolomb keşfetmiş.
SAİNT HELENA
Sıradaki ülkemiz Saint Helena. Atlas Okyanusu’nun güneyinde bulunan bu volkanik tabanlı ada Birleşik Krallık’a bağlıdır. İlk kez 1502 yılında denizciler tarafından keşfedildiğinde Saint Helena’da hiçbir yaşam izine rastlanmamış. Nüfusu 4 bin 255’tir. Yüzyıllar boyunca denizciler için büyük önem taşıyan bu ada sürgün amacıyla da kullanılıyordu. Adaya sürgün edilen kişilerden en ünlüsü ise Napolyon’dur.
FALKLAND ADALARI
Güney Atlas Okyanusu’nda Patagonya’nın 480 kilometre doğusunda bulunan Falkland takımadaları 776 küçük adadan meydana gelir. İçişlerinde serbest olsa da dışişlerinde ve savunmada Birleşik Krallık’a bağlı olan bu ülkenin nüfusu 2 bin 932’dir. Halkın koyunculuk ve balık avcılığı ile uğraştığı bu ülkenin ilk kez 1600 yılı civarlarında Hollanda asıllı Sebald de Weert tarafında keşfedildiği söylenmektedir.