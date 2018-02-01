Newsweek haber sitesi, ABD'nin New York kentinde bulunan Nusr-Et restoranına soruşturma açıldığını duyurdu. Habere göre, açılan soruşturmanın nedeni ise restoran zincirinin sahibi Nusret Gökçe'nin videolarında eldiven kullanmadan etlere dokunması ve sağlık kurallarını ihlal ettiği iddiası.

Sosyal medyada restoranlarının mutfağında yemek hazırlama görüntüleriyle ünlenen Nusret Gökçe'nin başı ABD'deki sağlık otoriteleriyle derde girdi.



New York Belediyesi Sağlık Departmanı'ndan bir yetkili, Nusret'in videolarının ardından kendilerine gelen şikâyetleri değerlendirerek bir soruşturma yürüttüklerini aktardı.



Sağlık Bakanlığı'nda bir yetkili, ABD'deki sağlık kurallarının hazırlanan bir yemeğe çıplak elle dokunmayı yasakladığını söyledi. Yetkili, bir başka sağlık kuralının ise yemek hazırlarken el ve kollarında mücevher giyilmemesi olduğunu, Nusret'in ise bu kuralı da ihlal ettiğini söyledi.



Newsweek, Nusr-Et restoranındaki yetkililerin soruşturmaya ilişkin yanıt vermekten kaçındığını söyledi.



Newsweek haber sitesi, Nusret Gökçe'nin sahibi olduğu Miami'deki diğer restoranda da çekilen bir videoda Gökçe'nin çıplak elle etlere dokunduğunun görüldüğünü yazdı.







Hürriyet