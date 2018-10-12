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NYT: Hakan Atilla serbest bırakılacak

New York Times gazetesi, Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın serbest bırakılacağını yazdı.

NYT: Hakan Atilla serbest bırakılacak

ABD'nin önde gelen gazetelerinden New York Times ve Washington Post, ABD ile Türkiye'nin Brunson'un serbest bırakılması konusunda anlaşma sağladıklarını yazdı.

Her iki gazetede ayrıca, Türkiye'ye uygulanan yaptırımların kaldıralacağı da yer aldı.

Hakan Atilla serbest bırakılacak
New York Times gazetesi, ABD ile Türkiye'nin Pastör Brunson'un serbest kalması konusunda Temmuz ayında anlaşma sağladıklarını, Brunson'un serbest kalmasına karşılık Halkbank Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Hakan Atilla'nın da serbest bırakılacağını yazdı.

"Çok sıkı çalışıyoruz"
Gelişme sonrası ABD Başkanı Trump'tan bir açıklama geldi.
Kararın açıklanmasının hemen ardından Twitter hesabınındanbir paylaşımda bulunan Trump, "Rahip Brunson hakkında çok sıkı çalıştık" ifadelerini kullandı.
 

Etiketler; #hakan atilla #New York Times
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