NYT: "Tel Aviv, İsrail yanlısı içerikleri yaymak için sahte hesapları fonladı"

New York Times (NYT) gazetesinin haberine göre, İsrail Diaspora Bakanlığı, ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini İsrail ordusuna fon sağlamaya çağıran sahte sosyal medya hesaplarının kullanıldığı bir operasyonun emrini verdi.

Operasyona katılan yetkililere ve ilgili belgelere göre, İsrail, geçen yıl ABD Kongresi, Senatosu ve Temsilciler Meclisi üyelerini ve ABD halkını İsrail yanlısı mesajlarla hedef aldı.

Tel Aviv yönetimi, Gazze Şeridi'ndeki savaşında eylemlerine destek sağlamayı amaçlayan bir etki kampanyası düzenledi ve bunun için para ödedi.

4 İsrailli yetkili, söz konusu gizli kampanyanın İsrail Diaspora Bakanlığı tarafından görevlendirildiğini söyledi.

OPERASYON İÇİN 2 MİLYON DOLAR AYRILDI

Bakanlık operasyon için yaklaşık 2 milyon dolar ayırdı ve yapay zeka platformlarını gizli etki kampanyası amacıyla kullanan Tel Aviv'deki "Stoic" adlı İsrailli şirketi bu işi yürütmesi için kiraladı.

Ekim 2023'te İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarından birkaç hafta sonra başlayan bu kampanya, X platformunda aktif olmaya devam ediyor.

Kampanyanın en yoğun döneminde, İsrail yanlısı yorumlar yayınlamak için X, Facebook ve Instagram'da "gerçek Amerikalılar" gibi davranan yüzlerce sahte hesap kullanıldı.

"İSRAİL ORDUSUNU FİNANSE ETME ÇAĞRILARI"

Bu sosyal medya hesapları, özellikle New York'tan Temsilciler Meclisi Azınlık Lideri Hakeem Jeffries ve Georgia'dan Senatör Raphael Warnock gibi siyahi ve demokrat olan ABD Temsilciler Meclisi üyelerine odaklandı ve onları İsrail ordusunu finanse etmeye devam etmeye çağıran paylaşımlarda bulundu.

Paylaşımların çoğunu oluşturmak için yapay zeka destekli sohbet robotu ChatGPT kullanıldı.