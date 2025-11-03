O bölge yine sallandı! 6,3'lük deprem sonrası acı tablo: Ölü ve yaralılar var

Afganistan'ın kuzey kesiminde yaşanan 6,3 büyüklüğündeki şiddetli depremde, ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği ve yüzlerce kişinin yaralandığı bildirilirken, ülke yakın zamanda binlerce kişinin öldüğü sarsıntılarla gündeme gelmişti.

Afganistan Ulusal Afet Yönetimi Kurumu tarafından yapılan bir açıklamada, ülkenin kuzeyinde bir depremin meydana geldiği duyuruldu. Tolo News'ün aktardığı habere göre, kurum, depremin merkez üssünün Samangan vilayeti olduğunu belirtti.

Yapılan açıklamada, deprem neticesinde ilk belirlemelere göre 5 kişinin hayatını kaybettiği, 143 kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS) ise dün yaptığı bir duyuruda, Afganistan'ın kuzeyindeki Belh Vilayeti'nin Hulm bölgesinde, yerin 10 kilometre derinliğinde 6,3 büyüklüğünde bir deprem meydana geldiğini bildirmişti.

BÖLGE AĞUSTOS VE EYLÜL AYLARINDA DA SALLANMIŞTI

Afganistan, 31 Ağustos Pazar gecesi doğuda, Pakistan sınırında yaşanan 6 büyüklüğündeki depremle sarsılmıştı. O depremde 2 bin 205 kişinin yaşamını yitirdiği, 3 bin 640 kişinin ise yaralandığı açıklanmıştı. Ayrıca USGS, 2 Eylül tarihinde yine Celalabad kentinin 34 kilometre kuzeydoğusunda 5,2 büyüklüğünde bir deprem daha meydana geldiğini kaydetmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı

deprem Afganistan
