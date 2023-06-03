O demiryolu hattı yeniden kuruluyor: Azerbaycan ve Ermenistan anlaştı

Azerbaycan ve Ermenistan arasında ulaşım hatlarının yeniden kurulması için yapılan görüşmelerde, Azerbaycan'ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti'ni birleştiren demir yolu hattının yeniden kurulması konusunda genel mutabakata varıldı.

RUSYA, AZERBAYCAN VE ERMENİSTAN BAŞBAKAN YARDIMCILARI MOSKOVA'DA BİR ARAYA GELDİ

Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksey Overçuk, Azerbaycan Başbakan Yardımcısı Şahin Mustafayev ve Ermenistan Başbakan Yardımcısı Mger Grigoryan, Azerbaycan ve Ermenistan arasındaki ulaşım hatlarının yeniden kurulmasına ilişkin konuları görüşmek üzere Moskova'da bir araya geldi.

Overçuk, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, yapıcı bir toplantı gerçekleştirdiklerini belirtti.

DEMİR YOLU HATTININ YENİDEN KURULMASI İÇİN SOMUT ADIMLAR ATILACAK

Toplantıda ulaşım bağlantılarının açılması hususunda önemli ilerleme kaydedildiğini ifade eden Overçuk, "Özellikle Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz güzergahındaki demir yolu bağlantısının yeniden kurulması ve organizasyonu için somut adımların uygulanması konusunda genel mutabakata varıldı." bilgisini kullandı.

Overçuk, devlet başkanlarına toplantının sonuçlarına ilişkin rapor sunulacağını, başbakan yardımcıları düzeyindeki üçlü görüşmeleri sürdürme hususunda da mutabakata vardıklarını söyledi.

DEMİR YOLU HATTININ TARİHİ

Sovyetler Birliği döneminde mevcut olan Arazdeyen (Yeraskh)-Culfa-Mehri-Horadiz demir yolu hattı, Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarını işgal etmesi nedeniyle tahrip olmuştu.

2. Karabağ Savaşı sonrasında Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan liderlerinin imzaladığı üçlü bildiride, eski ulaşım hatlarının yeniden açılmasına yönelik madde yer almıştı.