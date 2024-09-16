O kolonya markası Avrupa'da toplatılıyor: İçeriğinde yasaklı madde iddiası

Türkiye’nin köklü markalarından Eyüp Sabri Tuncer hakkında Avrupa Birliği’nden (AB) önemli bir karar alındı. AB, markanın Mart 2022 öncesi üretilen bazı ürünleri için ‘acil toplatma’ kararı verdi. Kararın sebebi, bu ürünlerde yer alan bir maddenin hamileler ve anne karnındaki bebekler için ciddi sağlık riskleri oluşturabileceği iddiasına dayanıyor.

YASAKLI MADDE: BMHCA

Avrupa Komisyonu’nun resmi internet sitesinde paylaşılan bilgiye göre, toplatılması istenen ürünlerde 2-(4-tert-butylbenzyl) propionaldehyde (BMHCA) adlı yasaklı bir madde bulunduğu belirtildi. Bu maddenin üreme sistemine zarar verebileceği ve cilt hassasiyetine yol açabileceği ifade edildi. Mart 2022’den önce üretilen bu ürünlerin, AB kozmetik yönetmeliklerine uygun olmadığı gerekçesiyle toplatılmasına karar verildi.

TOPLATILACAK ÜRÜNLER NELER?

Toplatılacak ürünler arasında Eyüp Sabri Tuncer’in ünlü kolonya ve kozmetik ürünleri de yer alıyor. İşte bu karara konu olan bazı ürünler:

Bodrum Mandalinası (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Klasik Limon (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Tütün (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Gardenya (1L, 400ml, 200ml, 150ml)

Love Kisses (50ml, 250ml)

Empress (50ml)

Wild Beauty (50ml, 250ml)

ŞİRKETTEN AÇIKLAMA: "ÜRÜNLER ESKİ"

Konuyla ilgili Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer bir açıklama yaptı. HalkTV.com.tr’ye konuşan Tuncer, AB’nin kararının yalnızca Mart 2022 öncesi üretilen ürünleri kapsadığını vurguladı. Tuncer, “Bu yasak, Mart 2022’den sonra üretilen ürünler için geçerliydi. O dönemde bu madde dünya çapında serbestçe kullanılan bir hammaddedi” dedi. Ayrıca, o dönemde üretilen ürünlerde kullanılan logoların bile farklı olduğunu belirtti.

"BİR MARKA KARALANIYOR"

Engin Tuncer, markalarının hedef alındığını düşündüğünü de sözlerine ekledi. “Sanki bir marka karalanıyormuş gibi bir durum var. Biz her zaman dünya ve Türkiye kozmetik kanunlarına uygun hareket ettik” diye konuştu.

ÜRÜNLER GERİ ÇAĞRILDI

Geri çağırma süreciyle ilgili de bilgi veren Tuncer, yasağın ardından gerekli adımların atıldığını belirtti. "Ürünler yasak geldikten sonra geri çağrıldı. Marketler de bu sürecin farkındaydı ve iadeler yapıldı" ifadelerini kullandı.

TÜM DÜNYADA SERBESTTİ

Son olarak, Mart 2022'den önce bu maddenin dünyanın her yerinde serbestçe kullanıldığını belirten Tuncer, “Lüks parfümler dahil bu madde o dönem serbestti. Bugün bu şekilde gündeme getirilmesi yanıltıcıdır” diyerek tepkisini dile getirdi.