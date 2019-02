ABD, 'korsan başkan' Guaido’nun 'ilaç ve gıda' yardımı çağrısını yerine getirme bahanesiyle Venezuala'ya askeri müdahale planlıyor. İşgal için Bolton'un defterinden kameralara yansıyan Kolombiya ile Brezilya ve Karayipler kullanılacak. Söz konusu ülkeler Venezuela sınırına asker de yığıyor.

Venezuela lideri Nicolas Maduro'ya karşı başlatılan Amerikancı darbe girişimi, askeri müdahaleye doğru gidiyor. ABD, işgal girişimini “insani yardım” bahanesiyle maskeliyor. ABD, korsan başkan Guaido’nun sözde insani yardım talebine yanıt vererek, Venezuela’ya Kolombiya, Brezilya ve Karayipler üzerinden işgal hattı kurmaya hazırlanıyor. Operasyonun başındaki isim ise geçen hafta kameralara "Kolombiya'ya 5 bin asker" notuyla yakalanan Trump’ın Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton.

Bolton, yaptığı açıklamada, “ABD, Geçici Devlet Başkanı Juan Guaido’nun ricasına uygun olarak, onun yetkilileriyle de istişare ederek Venezuela halkı için ilaç, tıbbi malzeme ve gıda takviyelerini içeren insani yardımları mobilize edecek ve nakledecektir. Artık Maduro’nun yoldan çekilme vakti gelmiştir” ifadelerini kullandı.

Yeni Şafak'ın aktardığına göre, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da Bolton’un açıklamasına “ABD, sizin insani yardım mobilize etme çabalarını destekliyor. Venezuela halkına destek vermeye hazırız” sözleriyle destek verdi. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de hafta sonu yaptığı bir açıklamada, “Maduro rejimine son verme zamanı geldi” ifadesini kullanmıştı.

Bolton, işgalin fişeğini ateşlediği tweetinden hemen sonra ise İspanyolca attığı bir başka tweetle, Venezuela ordusuna “ihanet edin” mesajı gönderdi. “Venezuela ordusunun yüksek rütbeli komutanları, şimdi Venezuela halkının yanında yer alma zamanıdır. Venezuela için anayasayı ve demokrasiyi korumak sizlerin sorumluluğu ve hakkıdır” tweeti atan Bolton, Venezuela ordusundan darbeci Juan Guaido ve taraftarlarını desteklemeleri çağrısı yaptı. Venezuela Hava Kuvvetlerinde görevli General Francisco Esteban Yanez, Guaido’yu “devlet başkanı” olarak tanıdığını açıklamış ve orduda Guaido’yu tanıyan ilk yüksek rütbeli asker olarak kayıtlara geçmişti.



GUAİDO ROTALARI AÇIKLADI

Darbeci lider Juan Guaido ise yaptığı açıklamayla, “insani yardım” bahanesiyle Venezuela’ya yönelik işgal için kullanılacak hatları detaylandırdı. Guaido, “İnsani yardımların ülkeye girebilmesi için 3 temel nokta belirledik. Birincisi, Kolombiya sınırındaki Cucuta olacak. Diğerleri de Brezilya ve Karayip bölgesinde bir adadan olacak” sözleriyle işgalin Kolombiya, Brezilya ve Karayip üzerinden açılacak koridorlar üzerinden gerçekleşeceğini göz önüne serdi. Guaido, taraftarlarını da 12 Şubat günü büyük protesto eylemleri için yeniden sokağa çağırdı.

Dün açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trump, ABD'nin Venezuela'ya asker gönderip göndermeyeceğine ilişkin soruya, “Kesinlikle o da bir seçenek” yanıtını vermişti.



KOLOMBİYA'YA 5 BİN ASKER...

Hafta içi, Venezuela’ya yönelik yaptırım kararlarının açıklandığı toplantıda John Bolton’un elindeki not defterinde, Kolombiya’ya 5 bin asker, dikkatlerden kaçmamıştı. 5 bin askerin Kolombiya üzerinden açılacak işgal koridorunu desteklemek amacıyla kullanılacağı yorumu yapıldı. Kolombiya ordusuna ait helikopeterlerin de geçen hafta içi Venezuela sınırında uçuş yaptığı kameralara yansımıştı. Öte yandan Brezilya ordusunun da, Venezuela sınırına asker ve zırhlı araç takviyesi başlatması dikkat çekti.



VENEZUELA DİRENİŞE HAZIRLANIYOR

Nicolas Maduro halkı olası ABD işgaline karşı direnmeye ve milis güçlere katılmaya çağırdı. Nisan ortalarına kadar 2 milyon Bolivarcı milis sayısına ulaşılacağını açıklayan Maduro, halkı Venezuela ordusunun aktif bir askeri olmak için Bolivarcı Milis Kuvvetlerine katılmaya teşvik etti. Bolivarcı devriminin 20. yılı nedeniyle başkent Caracas’ta konuşan Maduro, “10-15 Şubat’ta, Simon Bolivar’ın Angostura Konuşmasının 200’üncü yıl dönümünde sizleri düzenleyeceğimiz askeri tatbikata davet ediyorum. Eğer barış istiyorsan, onu korumaya hazır olmalısın. Venezuela’nın kuruluşundan bu yana, 200 yıldır hiç görülmemiş büyüklükte bir askeri tatbikat yapacağız” ifadelerini de kullandı. Venezuela’nın Birleşmiş Milletler (BM) Cenevre Ofisi nezdindeki Daimi Temsilcisi Büyükelçi Jorge Valero da ABD’nin ülkesine askeri müdahalesinin an meselesi olduğunu belirterek “Milyonlarca kişi uzun bir direniş için bekliyor. Her türlü silahı da kullanmaya hazırlar. ABD muhtemelen Vietnam’dakine benzer bir durumla karşılaşacak” dedi.