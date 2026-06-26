O ülkede ezan yasaklanıyor: İşte ayrıntılar

Avrupa'da entegrasyon ve dini özgürlükler tartışması yeni bir boyut kazandı. Danimarka Göç ve Uyum Bakanı Morten Bodskov, ülkenin bazı bölgelerinin "İslamabad'ın bir banliyösünü andırdığını" iddia ederek, kamusal alanda ezan okunmasının tamamen yasaklanmasına hazırlandıklarını söyledi

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
O ülkede ezan yasaklanıyor: İşte ayrıntılar
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 Bakan Bodskov'un bu radikal çıkışı, Danimarka siyasetinde ve kamuoyunda büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi.

"DANİMARKA ÇATILARI ÜZERİNDEN EZAN DUYULMAMALI"

Sosyal Demokratlar Partisi üyesi olan Bakan Bodskov, yeni hükümetin ezan yasağının yasal ve anayasal zeminde uygulanabilirliğini incelemek amacıyla daha önce başlatılan ancak rafa kaldırılan çalışmayı yeniden gündeme alacaklarını bildirdi.

Ritzau haber ajansına oldukça sert ve net açıklamalarda bulunan Göç ve Uyum Bakanı Bodskov, şu ifadeleri kullandı:

"Danimarka çatıları üzerinden ezan sesleri duyulmamalı. Bunun Danimarka'da bir yeri yok. Danimarka sokaklarında dolaşırken İslamabad'ın bir banliyösünde olup olmadığınız konusunda şüpheye düşmemelisiniz. Sürecin yasal altyapısını sil baştan yeniden değerlendireceğiz."

BAZI ŞEHİRLERDE "DESİBEL" YASAĞI ZATEN YÜRÜRLÜKTE

Danimarka'nın başkenti Kopenhag başta olmak üzere bazı büyük şehir ve belediyelerde, minarelerden veya cami dışından hoparlörle ezan okunması halihazırda dolaylı olarak engelleniyor. Ancak bu engelleme dini bir yasaktan ziyade, belediyelerin uyguladığı katı çevre ve gürültü (desibel) sınırı yönetmeliklerine dayandırılıyordu. Bakanlığın yeni hamlesi ise bu durumu doğrudan "kamusal alanda ezan yasağı" olarak yasal bir çerçeveye oturtmayı hedefliyor. Düzenlemenin, ülkedeki insan hakları savunucuları ve Müslüman çatı kuruluşları tarafından yargıya taşınması bekleniyor.

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