O ülkede ücretsiz dövme silme hizmeti başladı

Endonezya'da ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı

O ülkede ücretsiz dövme silme hizmeti başladı
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Endonezya'nın başkenti Cakarta'da çeşitli kuruluşların işbirliği ile 40 kişinin görev yaptığı ücretsiz dövme sildirme programı başlatıldı.

Endonezya'da dövme yaptırdığı için pişman olan Müslümanlar ramazan ayında ücretsiz dövme sildirme hizmetine akın ediyor.

Dövme sildirme maliyetinin çok yüksek olduğu Endonezya'da geçtiğimiz Cumartesi günü başlatılan program düşük ve orta gelirli Müslümanlara hizmet sunuyor. Lazer yöntemi ile dövme sildirme işlemi uygulanmadan önce katılımcılara kan tahlili yapılıyor ve anestezi veriliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı

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