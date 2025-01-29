O ülkeden LGBT propagandasına müdahale: Kültürel değerler korunacak

Başbakan Fico, basına yaptığı açıklamada, cinsiyet konusunda anayasada değişiklik yapacaklarını ve yeniden "sağlıklı birey" anlayışına dönüleceğini ifade etti.

"Doğumdan itibaren yalnız iki cinsiyet vardır, kadın ve erkek." ifadesini kullanan Fico, anayasada yapacakları değişikliğin atalarından edindikleri gelenek, kültür ve ruhi değerler doğrultusunda olacağını söyledi.

Fico, ABD Başkanı Donald Trump’ın cinsiyet hususunda yaptığı açıklamalardan esinlenerek bu kararı aldığını ifade etti.

Ülke basınında yer alan haberlerde, hükümetin yeni düzenlemeyle, "LGBT sapkınlığına" yönelik bazı kısıtlamaları hayata geçireceği, özellikle anayasada yalnız iki cinsiyetin yer alacak olmasının, Avrupa Birliği (AB) düzenlemeleri ile çeliştiğine dikkat çekildi.

Hükümetin, AB ile yaşanabilecek olası bir çatışmaya rağmen ulusal bir düzenleme yapmak istediği ifade edildi.

Ayrıca yeni yasa tasarısında cinsiyet değişikliğinin belirli şartlara bağlandığı, geçerli ve ciddi bir neden ortaya konulması gerektiği aktarıldı.

Tasarının bir ay alt komisyonlarda görüşüleceği, daha sonra ulusal meclise geleceği belirtildi.

FİCO'YA GÜVEN OYLAMASI

Bu arada Slovakya Meclisinde muhalefet partilerinin girişimiyle Başbakan Fico'ya yönelik güven oylaması yapılması gündemde.

Muhalefet partileri, "Fico'nun ülke ekonomisine zarar verdiği ve Slovakya'yı AB’den uzaklaştırarak Rusya'ya yakınlaştırdığı" gerekçesiyle güven oylaması yapılmasına yönelik önerge sunmuş ancak dün oylama için yeterli milletvekili sayısına ulaşılamadığı için konunun bugüne kaydırılması kararlaştırılmıştı.