Başlattıkları büyük savaşlarla bilinen Eski ABD Başkanları Barack Obama ve George Bush ABD'deki mevcut siyasi durumu eleştirdi. İki eski ABD Başkanı adını vermeden Donald Trump'u hedef aldı; "bölünme" ve "korku" politikası yayıldığını ileri sürdüler.

ABD'nin dünyaya savaş açan eski devlet başkanları, mevcut yönetimi "bölünme ve korku yaymakla" suçladı. Eski ABD Başkanları Barack Obama ve George Bush,Trump'ın adını vermeden Amerika'nın siyasi iklimine yönelik sert eleştirilerde bulundu.



New Jersey Eyaleti'ne bağlı Newark kentinde, Demokratların etkinliğinde konuşan Obama, ABD vatandaşlarını, "bölünme" ve "korku" politikalarını kabul etmemeye çağırdı.



Obama "Yüzyıllar önce birçok kez gördüğümüz, eski bölünme politikalarına artık sahip olamayız. Şu anda 21. yüzyıldayız, 19. yüzyılda değil." ifadelerini kullandı.



New York'ta konuşan Bush ise kamusal yaşamda "zorbalık" ve "önyargılar" var dedi.



Bush "Dar kafalılık teşvik edilmiş görünüyor. Demokrasiye yönelik desteğin,özellikle de gençler arasında, azaldığına dair bazı emareler var. " ifadeleriyle Trump yönetimine yüklendi.



ABD Başkanı Donald Trump'tan bu eleştirilere yanıt gelmedi.







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