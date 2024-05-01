Öğrencileri dağıtamayan ABD özel timlerle üniversiteye girdi!

Öğrenciler geri adım atmaması üzerine Columbia Üniversitesi’ne giren ABD özel timleri Gazze’ye Destek Kampını dağıttı. Yüzlerce öğrenci tutuklandı.

Editör: Uğur Çam

Polis şiddetine, üniversite yönetiminin tehditlerine rağmen öğrenciler Columbia Üniversitesi’nden ayrılmadı. Tarihi Hamilton Hall binasını işgal etti.  ABD polisi ve üniversite yönetimi öğrencileri kampüsten çıkaramayınca ABD Özel Kuvvetleri çağrıldı. Akşam saatlerinde özel timler kamyonlar ve zırhlı araçlarla kampüse girdi.

Aç susuz bir halde direnişi sürdüren öğrencilere kampüs parmaklıklarından yemek uzatıldı. Kapılara barikatlar kuran öğrenciler polise direndi. Saatlerce süren arbede sonrasında özel timlerin sert müdahalesiyle Gazze Dayanışma Kampı dağıtıldı. Olay sonrası yüzlerce öğrenci gözaltına alındı. Tek tek sıraya dizilen ters kelepçeli öğrenciler otobüslerle sorguya götürüldü.

Bu arada Kanada’da iki üniversite daha Filistin’e destek eylemlerine katıldı. British Columbia Üniversitesi ve Toronto Metropolitan Üniversitesi öğrencileri süresiz oturma eylemi başlattı.

Eylemler, Venezuela'nın başkenti Karakas'ta da başladı. Üniversite ve lise öğrencileri, Filistin’e destek için birlikte yürüdü. ABD’nin İsrail’e desteği protesto edildi.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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