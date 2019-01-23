Aydınlık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım, Amerikan Yargısının hala Engizisyon Mahkemesi gibi davrandığını söyledi.

Aydınlık Gazetesi yazarı Oktay Yıldırım, Amerikan Yargısının hala Engizisyon Mahkemesi gibi davrandığını söyledi.



İran Press TV muhabiri bayan Merziye Haşimi’nin Amerika’da tutuklanması ile ilgili açıklamada bulunan Yıldırım, İran Devlet televizyonu sunucusu Merziye Haşimi’nin, evlatlarını ziyaret etmek için gittiği Amerika’da hiç bir açıklama yapılmadan gözaltına alınması, o ülke mahkemelerinin engizisyon mahkemeleri gibi davrandığını gösterdiğini söyledi.



Yıldırım, ‘’ Basına yansıyan bilgilere göre bir davada ‘’maddi tanık’’ olduğu için gözaltına alındığı beyan edilmiş. Oysa tanıklar tutuklanmazlar, özgür iradeleriyle mahkemelere bilgi verirler.’’ dedi.



Yıldırım, Bir kişiye ne ile suçlandığının söylenmemesi 16’ncı yüzyılda Francisco Pena tarafından geliştirilen Engizisyon Yargıcı’nın El Kitabı'nda tavsiye edilmektedir. Bugün, Merziye Haşimi örneğinde aradan geçen yüzlerce yılın, Amerikan Yargısında pek bir şeyi değişmediğini göstermektedir.’’ ifadesini kullandı.



Yıldırım, ‘’Merziye Haşimi derhal serbest bırakılmalı ve bu ağır hukuk ihlalinin gerekçesi uluslararası kamuoyu ile paylaşılmalıdır.’’ dedi.