Okul yemeğinden ölü kertenkele çıktı! 65 öğrenci zehirlendi

Hindistan’ın Chhattisgarh eyaletindeki bir ilkokulda, öğle yemeğinde ölü kertenkele çıkan yemeği tüketen 65 öğrenci zehirlendi. Mide bulantısı ve kusma şikayetleriyle hastaneye kaldırılan çocuklardan bazıları taburcu edilirken, olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okul yemeğinden ölü kertenkele çıktı! 65 öğrenci zehirlendi
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Hindistan'da mide bulandıran bir olay, ülkede eğitim kurumlarındaki hijyen standartlarını yeniden gündeme getirdi. Chhattisgarh eyaletine bağlı Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki Gajadharpur Turripani İlkokulu’nda öğrencilere dağıtılan öğle yemeğinde bir öğrenci, tabakta ölü bir kertenkele olduğunu fark etti.

Öğrencinin hemen durumu görevlilere bildirmesiyle, diğer çocuklara yemeği bırakmaları yönünde çağrı yapıldı.

65 ÖĞRENCİ HASTANEYE KALDIRILDI

65 öğrenci, kısa süre içinde mide bulantısı, karın ağrısı ve kusma şikayetleri yaşamaya başladı. Öğrenciler vakit kaybetmeden Balrampur-Ramanujganj bölgesindeki hastaneye sevk edildi.

Sağlık yetkilileri, durumu kontrol altına almak için yoğun çaba sarf ederken, tedavi gören öğrencilerden bir kısmının sağlık durumunun iyi olduğu ve taburcu edilmeye başlandığı bildirildi.

Yetkililer, kertenkelenin ilkokuldaki öğle yemeğine nasıl girdiğini belirlemek üzere soruşturma başlatıldığını duyurdu.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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