Okula düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarstı: 6 ölü, 17 yaralı

Filipinler'in güneyinde bir liseye düzenlenen silahlı saldırıda en az 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Simge Sarıyar Simge Sarıyar
Okula düzenlenen silahlı saldırı ülkeyi sarstı: 6 ölü, 17 yaralı
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Saldırı, yerel saatle 13.00 sıralarında Güney Cotabato eyaletine bağlı Banga belediyesindeki bir lisede gerçekleşti. Saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişi öldü, 17 kişi yaralandı.

Ülkenin Sosyal Refah ve Kalkınma Bakanlığı (DSWD) olayla ilgili resmi açıklama yaptı. DSWD, saldırının ardından sosyal hizmet görevlilerini bölgeye gönderdiğini duyurdu. Görevlilerin, olaydan etkilenenlere psikolojik yardım ve destek sağlamak üzere sahada konumlandırıldığı belirtildi.

TÜM DERSLER DURDURULDU

Yerel Afet Riskini Azaltma ve Yönetim Ofisi'nin açıklamasına göre, saldırının ardından Banga'daki tüm eğitim kademelerinde dersler derhal durduruldu.

Filipinler Eğitim Bakanlığı ise saldırıyla ilgili derin endişe duyduğunu kamuoyuyla paylaştı.

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