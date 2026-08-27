Okulda bıçaklı saldırı! 2 ölü, 2 yaralı

Alman Berliner Zeitung gazetesine göre, yerel saatle 13.45 sıralarında meydana gelen bıçaklı saldırıda 18 yaşındaki bir kız öğrenci ile saldırıyı durdurmaya çalıştığı belirtilen 30 yaşındaki bir şahıs hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.

POLİS BİR ŞÜPHELİYİ GÖZALTINA ALDI

Çok sayıda ekip ve personelle olay yerine gelen polis, bir şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi.

Yerel gazete Maerkische Allgemeine ise şüphelinin, ölen öğrencinin 19 yaşındaki eski erkek arkadaşı olduğunu iddia etti.