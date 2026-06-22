Okulda silahlı dehşet: 14 Ve 15 yaşındaki iki arkadaşın katliam yapma nedeni kan dondurdu!

Filipinler'in orta kesimindeki Tacloban şehrinde bulunan San Jose Ulusal Lisesi'ne düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 3 öğrenci yaşamını yitirdi, en az 5 öğrenci ise yaralandı.

Yağmur Biçen Kaplan Yağmur Biçen Kaplan
Okulda silahlı dehşet: 14 Ve 15 yaşındaki iki arkadaşın katliam yapma nedeni kan dondurdu!
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Polis yetkililerinden edinilen bilgilere göre, yaşları 14 ve 15 olan iki lise öğrencisi, yanlarındaki tabancalarla okula girdi. Silah seslerinin duyulmasıyla birlikte 1500'den fazla öğrencinin eğitim gördüğü kampüste can pazarı yaşandı; öğrenciler ve öğretmenler sığınacak yer aradı.

Bölge Polis Şefi Tuggeneral Jason Capoy, şüphelilerin yakın arkadaş olduklarını belirterek şu detayları paylaştı:

"Şüpheliler silahlarla iki sınıfa birden daldı. İlk sınıftaki ateş açma olayının ardından çocuklar kaçışmaya başladı. Saldırganlar kaçan bazı kurbanları takip ederek ikinci bir sınıfa daha girdi ve ateşi sürdürdü."
Saldırıda hayatını kaybedenlerin ve yaralananların büyük çoğunluğunun kız öğrenciler olduğu öğrenildi.

Saldırının Arkasından "Akran Zorbalığı" Çıktı

Olayın ardından geniş çaplı bir operasyon başlatan emniyet güçleri, iki genç şüpheliyi de kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelilerden birinin okulda 9. sınıf öğrencisi olduğu tescillendi.

İlk sorgularında suçlarını itiraf eden zanlılar, bu kanlı eylemi okulda sürekli olarak akran zorbalığına (bullying) maruz kaldıkları için gerçekleştirdiklerini iddia etti. Gençlerin sabıka kayıtlarının bulunmadığı bildirilirken, ruhsatsız silahları okula nasıl soktukları ve nereden temin ettikleri çok yönlü olarak araştırılıyor. Okulda birden fazla giriş kapısı olmasına rağmen olay anında sadece tek bir güvenlik görevlisinin nöbette olması ise güvenlik zafiyeti iddialarını gündeme getirdi.

Devlet Başkanı Marcos Jr. Soruşturma Talimatı Verdi

Filipinler Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr., saldırının ardından derin bir üzüntü duyduğunu belirterek olayla ilgili eksiksiz ve derinlemesine bir soruşturma yürütülmesi talimatını verdi. Hükümet yetkilileri, ülke genelindeki tüm okullarda, iş yerlerinde ve kamuya açık alanlarda güvenlik önlemlerinin ve polis devriyelerinin artırılacağını açıkladı. Bölgeye sevk edilen ek ekipler okul çevresini kordon altına alırken, hastaneye kaldırılan yaralı öğrencilerin tedavileri sürüyor.

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