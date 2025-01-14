Okullarda cep telefonu yasağı onaylandı

Brezilya'da, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasa, Brezilya Devlet Başkanı Lula da Silva tarafından onaylandı. Yasanın yürürlüğe girmesiyle cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Yasin Kerim Aşan Yasin Kerim Aşan
Okullarda cep telefonu yasağı onaylandı
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Güney Amerika ülkesi Brezilya'da önemli bir gelişme yaşandı. Brezilya Devlet Başkanı Luiz Inacio Lula da Silva, Kongre'de kabul edilen, ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımını yasaklayan yasayı onayladı.

Lula da Silva, konuya ilişkin önemli bir açıklama da yaptı. Lula da Silva, yasanın "kesinlikle" gerekli olduğunu ve diğer ülkelerde de benzer uygulamaların hayata geçirildiğini belirtti.

Yasanın yürürlüğe girmesiyle Brezilya'da cep telefonu kullanımı hem dersler hem de teneffüslerde yasaklanacak.

Göreve başladığı günden bu yana düzenledikleri toplantılarda bakanları ve diğer yetkilileri telefon kullanmamaları konusunda uyardığını ifade eden Lula da Silva, cep telefonlarının dikkat dağınıklığına yol açtığını vurguladı.

Yeni düzenlemeye göre, okullarda cep telefonları yalnızca pedagojik amaçlarla ve öğretmenlerin gözetimi altında kullanılabilecek.

Locomotiva Enstitüsü ve QuestionPro'nun Ekim 2024'te gerçekleştirdiği bir ankete göre, Brezilyalı ebeveynlerin yüzde 82'si okullarda cep telefonu yasağını destekliyor.

Çocuklar ile gençlerin sağlığı ve öğrenimi üzerindeki olumsuz etkileri göz önüne alınarak, Kongre'de yapılan oylama sonucu ilk ve orta dereceli okullarda cep telefonu kullanımının yasaklanmasına yönelik düzenleme 20 Aralık 2024'te kabul edilmişti.

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Kaynak: Anadolu Ajansı

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