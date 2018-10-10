Bulgaristan'ın Ruse şehrinde bir parkta ölü halde bulunan Victoria Marinova cinayetiyle ilgili olarak bir Bulgar vatandaşının Almanya'da yakalandığı bildirildi. Resmi makamlarca yapılan açıklamada gözaltına alınan 20 yaşındaki cinayet zanlısının çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildiği ifade edildi.

Geçtiğimiz haftasonu işlenen Victoria Marinova (ViktoryaMarinova) cinayetiyle ilgili olarak Bulgaristan savcılığı Almanya'da bir kişinin gözaltına alındığını duyurdu.



30 yaşındaki Bulgar gazeteci Victoria ülkesinin Ruse (Ruse) şehrinde tecavüz edildikten sonra boğularak öldürülmüştü. Marinova, Avrupa Birliği fonları ile ilgili bir yolsuzluk iddiasını araştırdığı biliniyordu. Bu nedenle cinayetin politik nedenlerle işlenmiş olabileceği üzerinde duruluyordu.



Bulgar başsavcı Sotir Tsatsarov (Sotir Satsarov), cinayet şüphesiyle gözaltına alınan Severin Krasimirov'un Almanya tarafından Bulgaristan'a iade edilmesini beklediğini ifade etti. Krasimirov'un Marinova'nın cesedinin bulunduğu parka yakın bir evde oturduğu ve Pazar günü ülkeyi terk ettiği belirtiliyor.



Almanya Aşağı Saksonya Eyaleti İçişleri Bakanlığı yetkilileri de 20 yaşındaki şüphelinin Salı gecesi akrabalarının evinde gözaltına alındığını doğruladı. Gözaltına alınan zanlı çıkarıldığı mahkeme tutuklanarak ceza evine gönderildi.



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