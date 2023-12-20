Öldürülen Gazeteciler Anısına "Gazzete"

İsrail'in Gazze'de yaptığı katliam sırasında on binlerce sivil hayatını kaybetti. İşgal ve savaş ortamında canı pahasına görev yapan gazetecilerden ise 97'si hedef alınarak yaşamını yitirdi. Öldürülen basın mensuplarının hayat hikayelerinin yer aldığı “Gazzete” isimli tek sayılık gazete basıldı.

Öldürülen Gazeteciler Anısına "Gazzete"
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İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam sırasında öldürülen gazeteciler anısına “Gazzete” isimli tek sayılık gazete basıldı.

Filistin için Gazeteci Dayanışma Platformu, öldürülen gazetecilerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Gazzete”yi İstanbul'un birçok noktasında dağıttı.

"İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef aldı. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97’ye ulaştı. Biz bu cümleleri kurarken de gazeteciler öldürülmeye devam ediyor."

İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Savaşta bugüne kadar 19 bin Filistinli hayatını kaybederken 97 gazetecide görevi sırasında öldürüldü.

Gazeteciler, basın açıklamasının ardından çıkarılan “Gazzete”yi vatandaşlara dağıttı.

# israil # filistin
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