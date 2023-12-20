İsrail'in Filistin'de yaptığı katliam sırasında öldürülen gazeteciler anısına “Gazzete” isimli tek sayılık gazete basıldı.



Filistin için Gazeteci Dayanışma Platformu, öldürülen gazetecilerin hayat hikayelerinin yer aldığı “Gazzete”yi İstanbul'un birçok noktasında dağıttı.

"İsrail güçleri, bu zulümleri ve savaş suçlarını belgeleyerek dünyaya duyuran gazetecileri bilerek hedef aldı. Bugüne kadar öldürülen gazeteci sayısı 97’ye ulaştı. Biz bu cümleleri kurarken de gazeteciler öldürülmeye devam ediyor."



İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları 7 Ekim'den bu yana devam ediyor. Savaşta bugüne kadar 19 bin Filistinli hayatını kaybederken 97 gazetecide görevi sırasında öldürüldü.



Gazeteciler, basın açıklamasının ardından çıkarılan “Gazzete”yi vatandaşlara dağıttı.