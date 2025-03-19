On binlerce İsrailli hükümetin Gazze saldırısını protesto etti... Yemen ABD uçak gemisine operasyon yaptı

İsrail Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürürken uçaklardan attığı broşürlerle de halkı göçe zorluyor. İsrail şehirlerinde ise Netanyahu Hükümetine karşı kitlesel gösteriler düzenlendi. Filistin Savaşı’nın deniz cephesini tutan Yemen Silahlı Kuvvetleri ise Kızıldeniz’deki Amerikan uçak gemisine dördüncü hedef aldığını duyurdu.

İSRAİL YİNE SİVİLLERE SALDIRDI

Gazze’de 19 Filistinli daha İsrail saldırılarında hayatını kaybetti. İsrail Ordusu Gazze Şeridi’ne saldırılarını sürdürüyor. İsrail'in çarşamba gününden bu yana düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 436'ya yükseldi. Sivillere saldıran İsrail, bir yandan da tehdit mesajlarıyla Gazzelileri yerlerinden ediyor. Uçaklardan Beyt Hanun, Huza, Absan Kebira ve Absan Cedide’de atılan broşürlerle Filistinlilerin bölgeyi derhal boşaltmaları istendi.

İSRAİL'DE NETANYAHU KARŞITI GÖSTERİLER

İsrail’de ise Netanyahu hükümetine karşı kitlesel gösteriler düzenlendi. On binlerce kişi, İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu’nun Gazze'ye saldırıları yeniden başlatma kararını protesto etti. Protestoların odak noktası, İsrail'de Meclis, Başbakanlık ve diğer hükümet binalarının bulunduğu Batı Kudüs oldu. Göstericiler sabah saatlerinde Tel Aviv-Kudüs arasındaki ülkenin ana arterlerinden 1 numaralı otoyolu trafiğe kapattı. Yollarda uzun kuyruklar oluşturdu.

HAARETZ: İSRAİLLİ ESİRLERİN EVE DÖNMESİ ARTIK İMKANSIZ

İsrail'in Haaretz gazetesi, Gazze Şeridi'nde tutulan İsrailli esirlerin geri dönüşünü engelleyenin Hamas değil, Netanyahu hükümeti olduğunu yazdı. Gazetenin başyazısında İsrail'in saldırılarının, esirlerin eve dönmesini imkansız hale getirdiği ifade edildi.

YEMEN, ABD UÇAK GEMİSİNE OPERASYON YAPTI

Gazze’de İsrail saldırıları devam ederken Amerika Birleşik Devletleri de Yemen şehirlerini vurdu. ABD; Hudeyde, Hacce ve Sada şehirlerine hava saldırısı düzenledi. Amerika’nın saldırısı yanıtsız kalmadı. Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz’deki USS Harry Truman uçak gemisine operasyon yaptı.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yapya Seri, uçak gemisini üzeler ve insansız hava araçlarıyla vurduklarını duyurdu. Seri, "son 72 saat içinde ABD uçak gemisini dördüncü kez hedef aldıklarını" belirtti.