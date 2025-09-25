Önce 14, bugün 17 can kaybı! O hapishanede ölü sayısı yükseliyor

Güney Amerika ülkesi Ekvador’da bir hapishane kan gölüne döndü. Ulusal basına göre, ülkenin kuzeybatısındaki Esmeraldas kentinde bulunan hapishanede rakip çeteler arasında silahlı çatışma çıktı.

Çatışmada 17 mahkum hayatını kaybetti. Yetkililer ölü sayısının artabileceğini bildirirken, olayların kontrol altına alınması için hapishaneye güvenlik güçleri sevk edildi.

Sadece birkaç gün önce, 22 Eylül’de Machala kentindeki hapishanede çıkan çatışmada da 14 mahkum yaşamını yitirmişti.

Ekvador’daki hapishanelerde sık sık kanlı isyan ve çatışmalar yaşanıyor. Ülkede son dönemdeki olaylardan, ülkenin en güçlü suç örgütlerinden Los Choneros ve Los Lobos çeteleri sorumlu tutuluyor.