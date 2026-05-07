One Direction üyesi otel balkonundan düşmüştü: Liam Payne’in ölümüyle ilgili soruşturmada süreç uzadı

Baş adli tabip Crispin Butler, Beaconsfield Adli Tıp Mahkemesi'nde gerçekleştirilen ön soruşturma inceleme duruşmasında, Ocak 2025'teki son incelemeden bu yana dosyaya dair herhangi bir güncelleme yapılmadığını açıkladı.

Butler, soruşturmanın nihai bir sonuca bağlanabilmesi için kapsamlı raporlar ve görgü tanığı beyanlarını beklediklerini ifade ederek "Arjantin'den Dışişleri, Milletler Topluluğu ve Kalkınma Ofisi aracılığıyla başka bir kanıt ifşası almadık,"dedi.

Wolverhampton'ın Bushbury bölgesinde büyüyen 31 yaşındaki ünlü şarkıcı Liam Payne, Ekim 2024'te Arjantin'de bulunduğu otelin balkonundan düşerek yaşamını yitirmişti. Adli Tabip Butler, Arjantin tarafında soruşturmaların halen devam ettiğini bildiğini, mevcut belgelerin ise şu aşamada bir "çeviri sürecinden geçtiğini" belirtti.

BALKONDAN DÜŞEREK HAYATINI KAYBETMİŞTİ

Payne, Buenos Aires'te yer alan Casa Sur Oteli'nin üçüncü katındaki balkonundan düşmesi sonucu olay yerinde hayatını kaybetti. Hazırlanan otopsi raporu, genç sanatçının ölüm nedenini düşmeye bağlı çoklu travmalar ile "iç ve dış kanamalar" olarak kayda geçirdi. Perşembe günü düzenlenen duruşmaya katılmayan Payne ailesiyle ilgili olarak adli tabip, eldeki belgeleri aile üyeleriyle paylaşacağını duyurdu.

Olayla ilgili hukuki süreç Arjantin mahkemelerinde de devam ediyor. Geçtiğimiz yılın Şubat ayında Arjantin'deki bir mahkeme, Payne'in ölümüyle bağlantılı olarak suçlanan beş kişiden üçü hakkındaki "cezai ihmal" suçlamalarını düşürme kararı almıştı. Soruşturma kapsamında diğer zanlılar üzerindeki incelemeler ise sürdürülüyor.

DOSYA YIL SONUNA KADAR RAFA KALDIRILDI

Dünyaca ünlü müzik grubu One Direction'ın ara vermesinin ardından kariyerine tek başına devam eden Payne, Aralık 2019'da yayımladığı ilk solo albümü "LP1" ile küresel çapta başarı yakalamıştı. Sanatçının ölümüne dair İngiltere'deki adli tıp incelemesi, 1 Aralık tarihinde yapılacak bir sonraki ön inceleme duruşmasına kadar ertelendi. Bu süre zarfında Arjantinli yetkililerden gelecek resmi kanıtların ve tanık ifadelerinin dosyaya eklenmesi bekleniyor.