banner1002
ABD'de uçak düştü: Ölenler var
ABD'de uçak düştü: Ölenler var
Altın ne kadar
Altın ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Dolar ve euro ne kadar
Turgut Uçar hayatını kaybetti
Turgut Uçar hayatını kaybetti

Operasyon düzenlendi! Ünlü rap şarkıcısı gözaltına alındı

Grammy adayı ünlü rap müzik sanatçısı, ABD'de 21 Savage göçmenlik bürosu tarafından gözaltına alındı

Operasyon düzenlendi! Ünlü rap şarkıcısı gözaltına alındı

Ünlü rap müzik sanatçısı 21 Savage" vize süresinin dolduğu gerekçesiyle ABD'de gözaltına aldı

Grammy adayı rap müzik sanatçısı "21 Savage", vize süresinin dolduğu gerekçesiyle ABD'de gözaltına aldı.

ABD Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza Bürosu (ICE) Sözcüsü Bryan Cox, "21 Savage" sahne adını kullanan İngiltere vatandaşı rap müzik sanatçısı Sha Yaa Bin Abraham-Joseph'in, Atlanta şehrinde düzenlenen operasyonla gözaltına alındığını açıkladı.

Sanatçının vize süresinin dolduğunu belirten Cox, 2005'te ülkeye yasal yollardan giren Abraham-Joseph'in 2014'te uyuşturucu suçundan hükmü de bulunduğunu kaydetti.

Abraham-Joseph, ABD'li rap müzik sanatçısı Post Malone ile kaydettikleri "Rockstar" adlı single ile gelecek hafta yapılacak 61. Grammy Ödülleri'nde "Yılın Albümü" ve "Yılın Rap Performansı" kategorilerinde ödüle aday olmuştu.


Kaynak: AA
Etiketler; #Sha Yaa Bin Abraham-Joseph #21 savage
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.