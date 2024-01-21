Orada 6,5 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu açıkladı, Tarauaca kentinin 123 kilometre kuzeybatısında 6,5 büyüklüğünde bir deprem oldu. Bakın hangi ülkede gerçekleşti...
ABD Jeolojik Araştırma Kurumu, Brezilya'nın Tarauaca kentinin 123 kilometre kuzeybatısında 6,5 büyüklüğünde bir depremin meydana geldiğini açıkladı. Depremin derinliği ise 628,8 kilometre idi.
6,5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
Cumartesi günü saat 21:31 GMT'de bölgeyi vuran depremin merkez üssü 7,32 derece güney enlemi ve 71,51 derece batı boylamındaydı.