Macaristan Başbakanı Orban: "2021-2022 yılından itibaren yeni bir durumda olacağız. Artık Rusya'nın Macaristan üzerindeki doğalgaz tekeli dönemi bitecek"

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, 2021-2022 yılından itibaren Rusya'nın Macaristan üzerindeki doğalgaz tekeli döneminin biteceğini söyledi.



Orban, Sırbistan Başbakanı Ana Brnabic ile başkent Budapeşte'de Ulusal Meclis binasında bir araya geldi.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Orban, Sırbistan'ın sınırlarını sığınmacılardan koruması konusunda Macaristan'ın teknik ve kişisel yardım yapmaya hazır olduğunu kaydederek, ''Macaristan ve Sırbistan, sınırlarını, vatandaşlarının güvenliğini ve kültürel kimliğini beraber korumalı.'' diye konuştu.

Orban, Polonya, Çekya, Macaristan ve Slovakya'nın oluşturduğu Vişegrad Grubu Ülkelerinin (V4), Sırbistan'ın, Avrupa Birliği (AB) üyeliğine destek verdiğini hatırlatarak, AB'nin, Sırbistan'ı bir kaynak ve değer olarak görmesi gerektiğini savundu.

Sırbistan'ın Batı Balkanlar'da anahtar rolüne sahip olduğunu, Balkanlar'da Sırbistan'sız bir barışın düşünülemeyeceğini savunan Orban, geçen yıl iki ülke arasındaki ticaret hacminin yüzde 30'luk bir artışla rekor kırdığını ifade etti.

Macaristan'ın enerji ihtiyacının karşılanması ile ilgili bir değerlendirmede de bulunan Orban, Romanya'nın önümüzdeki yıllarda 4 milyar metreküp doğalgaz üretip ihraç edeceğini bununla ilgili yapılan ihaleyi Macar firmaların kazandığını söyledi.

Başbakan Orban, iki ülkenin çok kısa süre içinde imzalayacağı anlaşmaya göre önümüzdeki 15 yıl boyunca Romanya'dan yıllık 4 milyar metreküpten daha fazla doğalgaz ithal edebileceklerini kaydederek, ''2021-2022 yılından itibaren yeni bir durumda olacağız. Artık Rusya'nın, Macaristan üzerindeki doğalgaz tekeli dönemi bitecek. Çünkü ithalatımızın yarısından fazlasını başka kaynaktan sağlayabileceğiz. Bu tüm bölge için yeni bir durum demek.'' ifadesini kullandı.

Sırbistan Başbakanı Brnabic ise ülkesinin Macaristan'ı dost olarak gördüğünü ama Macaristan'ın sadece Macarların yoğun olarak yaşadığı Sırbistan'ın Voyvodina bölgesinde değil tüm Sırbistan'da güçlü şekilde yer almasını istediklerini söyledi.

Sırbistan-Macaristan ilişkilerinin tarihi olarak zirve yaptığına, her iki hükümetin de iki ülke arasındaki işbirliğini daha da derinleştirmek için çalıştığına işaret eden Brnabic, ''Macaristan'a, Sırbistan'a AB entegrasyonu konusunda verdiği destekten dolayı müteşekkiriz.'' diye konuştu.

Brnabic ayrıca, iki ülke arasında yeni sınır kapılarının açılacağını söyledi.