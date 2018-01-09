Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Müslüman mültecileri "İstilacı" olarak gördüğünü söyledi. Ülkesinin ileride mültecileri kabul etmeyeceğini söyleyen Macaristan Başbakanı, mültecilere kapılarını açık tutan Almanya'yı da eleştirdi.

Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Alman Bild gazetesine verdiği demeçte, ülkesinin, mülteci kabul etmemesinin nedenleri hakkında konuştu.Viktor Orban, Müslüman mültecileri 'istilacı' olarak gördüğünü kaydetti, “O insanları Müslüman mülteciler olarak değil, Müslüman istilacılar olarak görüyoruz” dedi. Ülkesinin ileride mülteci kabul etmeye niyeti olmadığını söyledi.Çok kültürlülüğü illüzyon olarak tanımlayan Orban, Hristiyan ve Müslüman topluluklarının asla 'birleşmeyeceğini' savundu.Mültecilerin,Portekiz yerine Almanya'ya gitmek istediğini öne süren Macaristan Başbakanı Almanya'ya seslendi. “O insanlar mülteci oldukları için değil, Alman yaşamını istedikleri için ülkenizdeler.” dedi. Berlin'in sığınmacılara yönelik 'açık kapı politikasını' eleştirdi. Almanya'nın mültecilere karşı olşumlu tutumunu hiçbir zaman anlamadığını kaydetti."Bu siyasi açıdan bir Avrupa sorunu, sosyolojik açısından ise Almanya'nın sorunudur" diyen Macaristan Başbakanı, Müslüman sığınmacıların sayısının çok olmasının 'paralel toplulukların' oluşmasına neden olacağını ifade etti.Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de böyle bir durumun olmadığını ekledi.Sığınmacı karşıtı söylemleriyle sık sık gündeme gelen Macaristan Başbakanı, daha önce mültecileri "terörizmin Truva atı" olarak nitelemişti.Öte yandan Macaristan, mülteci karşıtı söylemlerin hakim olduğu tek AB ülkesi değil. Macaristan, Polonya ve Çek Cumhuriyeti, Brüksel'in eleştirilerine rağmen, ülkelerine mülteci kabul etmemeye devam ediyor.