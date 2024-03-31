Orduya ait mühimmat deposunda yangın!
Endonezya'nın Batı Cava eyaletinde, ordu mühimmat deposunda yangın çıktı. Yangından etkilenen Bogor bölgesi sakinleri güvenli yerlere tahliye edildi
Antara News Ajansının haberine göre, ordu yetkililerinden Tümgeneral Mohamad Hasan, eyaletin Bogor bölgesinde bulunan orduya ait mühimmat deposunda çıkan yangına ilişkin açıklama yaptı.
Hasan, yangın ve daha sonra gerçekleşen patlamalarda can kaybı olmadığını, bölge sakinlerinin güvenli yerlere tahliye edildiğini belirtti.
Yangının kontrol altına alındığı bilgisini paylaşan Hasan, ordunun yangının nedenini araştırdığını ifade etti.