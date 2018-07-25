Atina yakınlarındaki orman yangını ülke tarihinin en büyük felaketlerinden birine yol açtı.

Yunanistan'ın başkenti Atina yakınlarında en az 79 kişinin ölümüne yol açan orman yangını, ülkenin yakın tarihindeki en ölümcül yangın felaketi oldu.



Ülkede özellikle yaz aylarında sıklıkla yaşanan orman yangınları, binlerce dönüm arazinin küle dönmesine, çok sayıda kişinin hayatını kaybetmesine neden oluyor.



Son olarak önceki gün Atina yakınlarındaki Rafina bölgesinde çıkan orman yangını, ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri olarak kayıtlara girdi ve şimdiye kadar en fazla can kaybına yol açan yangınlardan biri oldu.





Başkentin kuzeydoğusunda yer alan Rafina bölgesindeki ormanlık alanlarda başlayan yangının, sıcak hava, şiddetli ve yön değiştiren rüzgarların etkisiyle meskun bölgelere sıçraması sonucu şimdiye kadar en az 79 kişi yaşamını yitirdi. Ölenlerden bazılarının evlerinde ve araçlarında mahsur kalarak, bazılarının da yangından kaçmak için girdikleri denizde boğularak öldükleri kaydedildi.



Aralarında yabancı turistlerin de bulunduğu 100’den fazla kişi de kayboldu. Yangında binlerce dönüm ormanlık alanın yanı sıra bini aşkın ev hasar gördü, yüzlerce araç kullanılamaz hale geldi.



Son 20 yılın en büyük yangınları

2000'de Sisam Adası'nda çıkan yangından çok sayıda yerleşim yeri etkilenmişti. 145 bin dönüm arazinin külle döndüğü yangında 47 ev hasar görmüştü. Aynı yıl, Korint kenti civarında çıkan yangında da 200 bin dönümlük arazi yanmıştı.





Birbiri ardına çıkan orman yangınlarının büyük acılara yol açtığı 2007'nin ağustos ayında Mora Yarımadası'ndaki Zaharo kasabası alevlere teslim olmuştu. Yangında 63 kişi yaşamını yitirmişti.

Aynı yıl, çeşitli bölgelerde çıkan yangınlar sonucu yüz binlerce dönüm arazi yanmış, toplam 84 kişi hayatını kaybetmişti.

2008'de Rodos Adası'nda yaşanan yangında 110 bin dönüm arazi kül olmuştu.





Pendeli'de 21 Ağustos 2009'da büyük bir orman yangını çıkmış ve 175 bin dönüm arazi yanmıştı.

Araştırmalar, ülkede sıklıkla çıkan orman yangınlarının genellikle ihmal ve dikkatsizlik yüzünden olduğunu gösteriyor.