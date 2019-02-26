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Ormanda bulunan balina fotoğraftaki kadar büyük değil iddiası! Maritime Herald açıklama yaptı

Marajo adası Soure'de kambur bir balinan karaya oturmuş olarak bulunduğu açıklandı. Yaklaşık 1 yaşında ve 8 metre uzunluğunda olan balinanın bir yavru olduğu ifade edildi. Karkas plajına yaklaşık 15 metre mesafe uzaklıkta ölü bulunan balinanın yetiş olmadığının bilgisi aktarıldı. Ayrıca, ormanda ölü bulunan balinanın fotoğraflarda göründüğü kadar büyük olmadığı da bildirildi

Ormanda bulunan balina fotoğraftaki kadar büyük değil iddiası! Maritime Herald açıklama yaptı

Marajo adasında çalışma yürüten bir STK olan Bicho D'agua Enstitüsü tarafından sosyal medya üzerinde yapılan açıklamaya göre, bilim insanları, balinanınn bölgeye büyük dalgalar yoluyla sürüklendiğinden şüpheleniyor.

Maritime Herald ise, balinanın denizdeki plastikleri yuttuğu için ölmüş olabileceğini iddia etti.

Bölgenin sağlık ve doğa departmanından (Semma) Dirlene Silva, Brezilyalı basın kuruluşu Journal O Liberal'e yaptığı açıklamada "Balinayı akbabalar sayesinde bulabildik. Kuşlar, balinanın ölüsü üzerinde gökyüzünde çember çiziyorlardı" ifadelerini kullandı.

Etiketler; #brezilya #amazon
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