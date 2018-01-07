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Orta Doğu'nun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı

Orta Doğu'nun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

Orta Doğu'nun en büyük Ortodoks katedrali Kahire'de ibadete açıldı

Orta Doğu'nun en büyük Ortodoks katedrali, Mısır'ın başkenti Kahire'de ibadete açıldı.

Mısır devlet televizyonunda yayınlanan habere göre, "Mesih'in Doğuşu" adını taşıyan katedralin açılışını, Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi ile Mısır Kıpti Kilisesi lideri Papa 2. Tavadros yaptı.

Katedralde Noel ayini gerçekleştirildi.

"Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor"



Ortodoks Kilisesi sözcüsü Pavlos Halim, "Mesih'in Doğuşu Katedrali Ortadoğunun en büyük katedrali sayılıyor. Katedralin içindeki büyük kilise 7 bin 500 kişiyi kabul edebiliyor." dedi.

Halim, Noel ayininin yapıldığı alt kattaki kilisenin ise 2 bin 500 kişilik kapasitesi bulunduğunu belirtti.

Kahire'nin Abbasiye bölgesinde de 4 bin 500 kişi kapasiteli Aziz Mark Kıpti Ortodoks Katedrali bulunuyor.

Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor

Kıpti kilisesi verilerine göre Mısır'da yaklaşık 15 milyon Hristiyan yaşıyor.


Kaynak: AA
Etiketler; #ortadoğu #mısır #ortodoks #Kahire #Mesihin Doğuşu #es-Sisi #Abdulfettah es-Sisi #Tavadros
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