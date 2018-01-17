"Her nedense Amerikalılar Kürtler için Bağımsız Kürdistan oluşturma planlarından bir türlü vazgeçemiyorlar."
Rusya'nın Ortadoğu uzmanlarından gazeteci-yazar İsrael Şamir, Amerika'nın Suriye'de kurmak istediği terör ordusu planını, Skype üzerinden Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Amerika'nın Suriye'deki planlarına Türkiye ve Rusya'nın karşı çıktığını söyledi.
"Bunu Kuzey Irak Bölgesel Yönetimi için yapmaya çalıştılar. Başarısız oldular. Şimdi de Suriye'de yapmaya çalışıyorlar. Bunu Irak'ta küçük çapta yaptılar şimdi aynısını Türkiye'de de yapmak istiyorlar. Amerika, Türkiye'nin bir bölümünde kendi güdümünde bulunacak Bağımsız Kürdistan kurmak istiyor. Şimdi diyorlar ki İkinci İsrail Planı Irak'ta başarısız oldu ama bu kez Suriye'de deneyeceğiz. Bu planları da Irak'ta nasıl tutmadıysa Suriye'de de tutmayacak."
Ancak Amerika'nın bu planının Rusya, İran ve Türkiye sayesinde başarısız olacağı görüşünde Rus Uzman Şamir.
"Moskova, Ankara ve Tahran... Bu üç büyük güç Amerika'nın Suriye'de ve Ortadoğu'da yapmak istediklerine geçit vermeyecek. Bu üç ülke aynı duruşu sergiliyorlar ve bu duruş bölgenin geleceğini kurtaracak güç olacaktır."
Afrin operasyonunun Türkiye ile Amerika arasında sıcak çatışmaya dönüşebilme ihtimalini de değerlendirdi Israel Şamir.
"Olabilecek en kötü senaryo ABD ve Türkiye arasında gerçekleşecek bir vekalet savaşıdır. ABD ve Türkiye'nin top ve tüfekle girişeceği bir savaştan ziyade askeri düşmanlıkla beslenen bir savaş olur bu. Bu yüzden soruya cevabım hayır. Bugünlerde iki ülkenin sıcak bir çatışmaya girme ihtimali çok zayıftır."
Rusya'nın Suriye'deki rolünü de değerlendirdi Şamir.
"Öncelikle Rusya her koşulda Suriye'nin toprak bütünlüğünden yana. Rusya Suriye'nin bölünmesine neden olabilecek tüm planlara karşı. Kürtler, Cumhurbaşkanı Esad ile diyalogdan yana olursa ve Şam yönetimiyle uzlaşırsa, Rusya bu durumda hiçbir şeyi problem etmez. Ancak durumlar tam tersi olursa Rusya'nın tutumu değişir. Rus Dışişleri Bakanı, Amerika'nın Kürt grupları kullanarak Suriye'yi bölmek istediğini açıklamıştı. Rusya buna tamamen karşı."
29 - 30 Ocak'ta Soçi'de düzenlenecek Suriye Ulusal Diyalog Kongresine PYD'nin katılmasına Türkiye set çekmişti. Rus uzmana göre Moskova, Ankara'nın hassasiyetini anladı.
"Aslında Rusya ve farklı Kürt grupları arasından eskiden beri süregelen bir ilişki var evet. Rusya Başta kesinlikle PYD'nin de Soçi'deki zirveye çağrılmasından yanaydı. Ancak PYD Suriye sınırında Amerika'nın yanında yer aldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Türkiye'nin bu konuya sıcak bakmadığını vurgulamasından sonra Putin Erdoğan'ın bu hassasiyetini dikkate aldı ve PYD'nin çağrılmasından Moskova vazgeçti."
ulusal.com.tr
Rusya'daki önemli Ortadoğu uzmanlarından gazeteci-yazar Israel Şamir Amerika'nın Suriye'de kurmak istediği terör ordusu planını Skype üzerinden Ulusal Kanal'a değerlendirdi. Siyonist politikalara karşıtlığıyla bilinen Şamir, "Moskova, Ankara ve Tahran bölgenin geleceğini kurtaracak güç olacaktır. Amerika'nın Suriye'de ve Ortadoğu'da yapmak istediklerine geçit vermeyecektir" dedi
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