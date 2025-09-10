Ortadoğu'da alarm! İsrail Yemen’i vurdu, ölü sayısı belli oldu

İsrail’in Yemen’in başkenti Sana’ya düzenlediği geniş çaplı hava saldırısında 9 kişi hayatını kaybetti, 118 kişi yaralandı. İsrail Başbakanı Netanyahu, “Saldırmaya devam edeceğiz” diyerek operasyonların süreceğini açıkladı.

Yemen’in başkenti Sana, 10’dan fazla İsrail savaş uçağının katıldığı geniş çaplı bir hava saldırısına sahne oldu. İsrail Hava Kuvvetleri’nden yapılan açıklamaya göre, hedef alınan 15 noktaya yaklaşık 30 mühimmat bırakıldı. Operasyona katılan uçakların saldırı boyunca birkaç kez havada yakıt ikmali yaptığı belirtildi.

Yemen Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ilk belirlemelere göre 9 kişinin yaşamını yitirdiği, 118 kişinin ise çeşitli şekillerde yaralandığı bildirildi. Saldırının gerçekleştiği bölgede enkaz altında kalanlar olabileceği ifade edilirken, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

"ONLARA ULAŞACAĞIZ"

Saldırının ardından bir açıklama yapan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, saldırının nedenini Husi milislerinin Ramon Havalimanı’na düzenlediği saldırıya bağladı. Netanyahu, “Birkaç gün önce, Husi hükümetinin çoğu üyesini ortadan kaldırdık. Buna karşılık, Husi milisleri iki gün önce Ramon Havalimanı'na saldırdı. Bu, kararlılığımızı zayıflatmadı. Bugün, onları havadan tekrar vurduk. Saldırmaya devam edeceğiz. Bize saldıran, bize saldırı düzenleyen kim olursa olsun, onlara ulaşacağız” dedi.

İsrail’in bu saldırıyı gerçekleştirmek için katettiği mesafe de dikkat çekti. İsrail savaş uçaklarının, doğrudan Suudi Arabistan hava sahasını kullanmak yerine dolaylı bir güzergâh izlediği ve toplamda 2 bin 350 kilometrelik uçuş gerçekleştirdiği bildirildi.

Hatırlanacağı üzere İsrail, Haziran 2025’te İran’ın Meşhed Havalimanı’na da benzer şekilde yaklaşık 2 bin 300 kilometre uzaklıktan hava saldırısı düzenlemişti.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

