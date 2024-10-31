Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik protestosu: "Ölmeyi tercih ederiz"

İsrail ordusuna katılmaktansa "ölmeyi tercih edeceklerini" ilan eden Ortodoks Yahudiler Tevrat kurslarında okuyan öğrencilerin askere alınmasına karşı eylem düzenledi. Protestolarda 2 eylemci göz altına alınırken bir polis de yaralandı.

Yağmur Biçen Yağmur Biçen
Ortodoks Yahudilerden zorunlu askerlik protestosu: "Ölmeyi tercih ederiz"
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İsrail ordusuna katılmayı ret eden Ortodoks Yahudileri, zorunlu askerliği protesto etti. Harediler olarak da bilinen Ortodoks Yahudileri İsrail polisiyle sert çatışmaya girdi.

Sabah saatlerinden itibaren toplanan bir grup Haredi, askere alım ofisinin önünde yola oturdu. Trafiği kapattı.

İsrail polisleri eylemcileri dağıtmak için güç kullandı. Haredilere atlı birliklerle müdahale edildi.

Bazı göstericiler metrelerce yerde sürüklendi, 2 kişi ters kelepçeyle gözaltına alındı. Yaşanan olaylarda bir İsrail polisinin ise yaralandığı açıklandı.

İsrail ordusuna katılmaktansa ölmeyi tercih edeckelerini her fırsatta dile getiren Haredi Yahudiler, orduya katılmayı dini gerekçelerle ret ediyorlar.

Tevrat kurslarında okuyan Haredi Yahudisi öğrenciler 26 yaşına kadar askerlikten muaf tutuluyordu. Yeni düzenlemelerde bunun da önüne geçilerek öğrencilerin de askere alınması planlanıyor.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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