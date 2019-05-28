Norveç'in başkenti Oslo'da ikinci tur Venezuela görüşmeleri başlıyor. Maduro ve Guaido'nun heyetleri bir araya gelmeden Maduro açıklama yaptı. Kendi heyetinin barışçıl bir çözüm için çalıştığını dile getirdi. Diğer yandan Çin'den Venezuela'ya gönderilen dördüncü insani yardım malzemeleri başkent Caracas'a ulaştı.

Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Norveç'in başkenti Oslo'da başlayan ikinci tur görüşmelerden çözüm çıkacağına inandığını söyledi.



Maduro, kendisinin ve muhalif lider Juan Guiado'nun temsilcilerinin Norveç'te yapacağı görüşmelerden sonuç çıkacağı konusunda umutlu olduğunu ifade etti.



Maduro'nun görevlendirdiği yetkililer ile kendisini devlet başkanı olarak ilan Juan Guiado'nun temsilcileri Oslo'da 16 Mayıs'taki ilk tur görüşmelerinden sonuç alamamıştı.



Gaido ilk başta görüşmeyi yalanlamış, sonradan kabul etmek zorunda kalmıştı.



ABD destekli muhalefet ile yapılacak görüşmeler için Maduro sosyal medya hesabından açıklama yaptı.



Küba'dan da Oslo'da yapılacak Venezuela görüşmeleri için açıklama geldi.



Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodriguez Parrilla, hükümet ile ABD destekli Gaido'nun başlattıkları diyalog sürecini memnuniyetle karşıladığını belirtti.



Rodriguez, "Bolivarcı hükümetin ve Venezuela halkının kesinlikle egemenlik haklarını gözeten her türlü diyalog sürecine destek verdiğimizi belirtmek istiyoruz" ifadesini kullandı.



Öte yandan Çin'den gönderilen insani yardımlar Venezuela'ya ulaştı.



İçinde tıbbi malzemelerin ve ilaçların olduğu 68 tonluk insani yardım Caracas havalimanına indirildi.



Sağlık Bakanı Alvarado, insani yardım malzemelerinin 68 ton ilaçtan oluştuğunu bu ilaçların hızla halka dağıtılacağını söyledi.



Çin Büyükelçisi Li ise yardımların Çin'in Venezüella ile "derin dostluk duygusunu" yansıttığını söyledi.



Büyükelçi, "Bu yardımın Venezuela vatandaşlarına dış yaptırımların yol açtığı ciddi zararlar karşısında yardımcı olacağına inanıyoruz" dedi.



Çin'den gönderilen 65 ton insani yardım taşıyan ilk uçak 29 Mart'ta Caracas'a gelmişti. Nisan ayının ilk haftasında ikinci, mayıs ayının başında da üçüncü yardım uçağı insani yardımları Venezuela'ya ulaştırmıştı.



Mart ayında Rusya tarafından da, Venezuela'ya buğday ve ilaç taşıyan bir kargo uçağı gönderilmişti.





ulusal.com.tr

