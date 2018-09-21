Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin Suriye savaş sahasındaki kuvvetlerden açıklamalar var. ÖSO'dan yapılan açıklamada İdlib mutabakatına uymayan cihatçı gruplarla savaşılacağı belirtildi. Suriye Güçleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Saad Kuseyir de mutabakatın tüm dünya tarafından kabul edileceğini belirtti.

Özgür Suriye Ordusu'nun Medya Sözcüsü İbrahim El İdlibi, Türkiye ile Rusya arasındaki İdlib mutabakatına ilişkin açıklama yaptı. İdlibi, "Bu planlara uymazlarsa son çare olarak bu cihatçı grupları İdlib’den dışarı atmak için onlarla savaşacağız" dedi.



Hürriyet gazetesine konuşan İbrahim El İdlibi, Rusya ve Türkiye arasında varılan mutabakattan memnuniyet duyduklarını söyledi.



İdlibi, "Türkiye ve Rusya arasındaki anlaşmaya varılmadan önce İdlib'de, Hama'nın kırsalında ve Lazkiye kırsalındaki tüm ÖSO birlikleri tek bir yerden yönetilmek üzere El Jabhat El Vataniye El Tahrir adlı yeni bir grup oluşturdu" bilgisini verdi.



Suriye Güçleri Birliği Genel Sekreter Yardımcısı Saad Kuseyir de Rusya ve Türkiye arasında varılan İdlib anlaşmasının tüm dünya tarafından kabul edileceğini belirtti.



Sputnik'e konuşan Kuseyir, mutabakatı "bölgedeki en önemli anlaşma." olarak değerlendirdi. Kuseyir, "Bu anlaşmada, uluslararası toplumun İdlib'e askeri operasyonu önleme arzusu ve Suriye hükümetinin ülkenin bu kısmını yeniden kontrol altına alma isteği arasındaki dengeyi görüyoruz." dedi.



ulusal.com.tr