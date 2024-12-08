ÖSO YPG bölgelerine operasyon başlattı

Özgür Suriye Ordusu PKK/YPG kontrolündeki Münbiç'e operasyon başlattı. Güvenlik kaynakları, Münbiç'in yüzde sekseninin kontrol altına alındığını duyurdu.

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ÖSO YPG bölgelerine operasyon başlattı
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Güvenlik kaynakları, Özgür Suriye Ordusu'nun Münbiç'in yüzde 80'ini kontrol altına aldığını duyurdu. Suriye'de yönetim değişikliğinin yankıları sürerken gözler PKK/YPG'nin kontrol ettiği bölgelere çevrildi.

Güvenlik kaynaklarından edinilen bilgiye göre, bütün örgüt unsurlarını bölgeden temizlemek için operasyona devam eden ÖSO, Özgürlük Şafağı Operasyonu'nu, Tel Rıfat'tan sonra Münbiç'te de sürdürüyor. Sabah saatlerinden itibaren silahlı gruplar YPG'nin kontrol ettiği bölgelere girmeye başladı.

Operasyon kapsamında Münbiç'in batısındaki Ureyme beldesi ile kuzeydeki Um Dadat köyünün Suriye Milli Ordusu militanları eline geçtiği duyuruldu.

Münbiç içinde de Araplar, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı ayaklandı. Gruplar, ilçe hapishanesinde YPG tarafından alıkonulan kişileri serbest bıraktı.

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Kaynak: Ulusal Kanal Haber Merkezi

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