Otobüs kazasında bilanço ağır: 3'ü çocuk 16 kişi yaşamını yitirdi

Cape Town'dan Eastern Cape eyaletine doğru yola çıkan tatilcileri taşıyan araç, N1 kara yolu üzerinde seyrine devam ediyordu. Yolculuk, otobüsün Touws River bölgesi yakınlarına ulaşmasıyla birlikte trajik bir şekilde kesintiye uğradı. Olay yerine hızla çok sayıda acil durum ve sağlık ekibi yönlendirildi.

FACİAYA ANİ MANEVRA SEBEP OLDU

Kazanın tam olarak ne zaman ve nasıl gerçekleştiğine dair ilk detaylar, yetkililerin açıklamalarıyla ortaya çıktı. Western Cape Ulaştırma Departmanı Trafik Yönetimi Baş Direktörü Maxine Bezuidenhout, sürücünün ifadesine dayanarak olayın gelişimini aktardı. Buna göre; otobüs N1 kara yolu üzerinden Touws River’a yaklaştığı esnada, yan yoldan aniden başka bir araç ana yola çıktı. Çarpışmayı önlemek isteyen otobüs şoförü direksiyonu kırarak manevra yaptı ancak bu ani hamle, aracın kontrolden çıkıp devrilmesine yol açtı.

Olay yerinde yapılan müdahalelere rağmen can kayıplarının önüne geçilemedi. Bezuidenhout, kazada hayatını kaybeden 16 yolcunun arasında 3 çocuğun da bulunduğunu doğruladı. Manevrayı yapan otobüs şoförünün de aralarında olduğu en az 35 kişi olay yerinden ambulanslarla alınarak hastanelere yatırıldı.

Hastanelerde tedavi altına alınan tatilcilerin sağlık süreçleri sağlık personelleri tarafından takip edilmeye devam ediyor.