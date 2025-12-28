Otomobiller geçerken mayınlar patladı: Nijerya’da 9 can kaybı
Zamfara eyaletinde otomobillerin geçtiği sırada patlayan iki mayın nedeniyle 9 kişi yaşamını yitirdi, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya’da yola döşenen mayınlar otomobillerin geçtiği sırada infilak etti. Patlamada 9 kişi hayatını kaybetti, çok sayıda kişi yaralandı.
Nijerya basınındaki haberlere göre, Zamfara eyaletinin Magami-Dansadau kara yoluna yerleştirilen iki mayın, araçların geçişi esnasında patladı.
Zamfara Polis Sözcüsü Yazid Abubakar, bölgeye güvenlik güçlerinin sevk edildiğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Ülkede uzun süredir silahlı çetelerin yanı sıra Boko Haram ve DEAŞ’ın Batı Afrika kolu ISWAP da saldırılar düzenliyor.
Kaynak: Anadolu Ajansı