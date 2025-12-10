Otoyolda korku dolu anlar: Acil iniş yapan uçak araca çarptı!

Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinde şaşırtıcı bir hava kazası yaşandı.

Fox News'ta yer alan habere göre, "Beechcraft 55" modelindeki bir küçük uçak, teknik bir arıza olan motor arızası nedeniyle otoyol üzerinde acil iniş denemesi gerçekleştirdi. Bu zorunlu iniş esnasında, kontrolünü kaybeden uçak, otoyolda seyreden bir otomobile çarptı.

Olayın ardından uçakta bulunan pilot ve yolcu, kazayı yara almadan atlattı. Ancak çarpışmanın yaşandığı otomobilin sürücüsü olan 57 yaşındaki bir kadın, hafif yaralanma sebebiyle olay yerinden alınarak hastaneye sevk edildi.