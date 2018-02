Çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey yönetici yardımcısı Lawrence istifa ettiğini açıkladı

Çalışanlarının Haiti'de depremzedelerle para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ortaya çıkan İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam'ın üst düzey yönetici yardımcısı Penny Lawrence, görevinden istifa etti.

Lawrence, uluslararası yardım kuruluşunda yaşanan krizle ilgili açıklamada bulundu.

Haiti'de 2010 depreminde, ülke yöneticisi ile bazı çalışanların karıştığı skandalı örtbas etmekle suçlanan Lawrence, olayın sorumluluğunu üstlendiğini ve görevinden istifa ettiğini bildirdi.

İstifasını duyurduğu açıklamasında Lawrence, "Çad ile Haiti'de çalışan personelin davranışları hakkında endişeler dile getirilmişti ve biz bu konuda yeterli davranış sergileyemedik." dedi.

Oxfam Üst Düzey Yöneticisi Mark Goldring de katkılarından dolayı Lawrence'a teşekkür ederken, olayın sorumluluğunu üstlenmesi kararına derinden saygı duyduğunu belirtti.

Uluslararası Programlar Direktörü olarak kuruluşta çalışmaya 2006 yılında başlayan Lawrence, 60'dan fazla ülkedeki ekipleri yönetiyordu.



Hükümetten açıklama

İngiltere merkezli yardım kuruluşu Oxfam, çalışanlarının Haiti depremi sırasında karıştığı skandal yüzünden İngiliz hükümetinden aldığı mali desteği de kaybetme riskiyle karşı karşıya.

İngiliz hükümeti, 2010 yılında meydana gelen depremin ardından kuruluşun bazı çalışanlarının Haiti'de depremzedeler ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiğinin ortaya çıkmasıyla, kuruluşa her yıl yaptığı mali katkıyı gözden geçireceğini açıklamıştı.

İngiltere Uluslararası Kalkınma Bakanı Penny Mordaunt, bugün Goldring ve Mütevelli Heyeti Başkanı Caroline Thomson ile bir araya gelmiş ve skandalın ortaya çıkmasının ardından yaptığı açıklamada, "Ahlaki liderlikten yoksun hiçbir kuruluşun hükümet ile ortak çalışmayacağını" söylemişti.

İngiliz hükümeti Oxfam'ın bütçesine yılda yaklaşık 32 milyon sterlin mali katkıda bulunuyor.



The Times ortaya çıkardı

The Times gazetesi geçen hafta Oxfam'ın 2011'de hazırladığı ancak sümen altı edilen soruşturma raporuna dayandırdığı bir haber yayımlamıştı.

Oxfam'ın Haiti şubesinin direktörü Roland van Hauwermeiren ile bazı çalışanlarının depremzede kadınlar ile para karşılığı cinsel ilişkiye girdiği ancak yardım kuruluşunun olayı örtbas ettiği ortaya çıkmıştı. 2010'da yaşanan Haiti depremi sırasında gerçekleşen olayda, Oxfam’ın Hauwermeiren için kiraladığı villanın kullanıldığı da belirlenmişti.

Olaya karışan depremzedelerden bazılarının 18 yaşın altında olduğu iddiaları da Oxfam'ın sümen altı ettiği soruşturma raporuna yansımasına karşın, kurumun, Hauwermeiren'i resmi makamlara ihbar etmek yerine kademeli bir şekilde istifa ettirmeyi tercih ettiği tespit edilmişti.



Yıllık bütçesi 300 milyon sterlin

İngiliz hükümetinin katkıları ve halktan topladığı bağışlarla yılda yaklaşık 300 milyon sterlin bütçe kullanan Oxfam’ın, kamuoyundaki imajının ve yardım çalışmalarının olumsuz etkilenmemesi için olayı sümen altı ettiği öne sürülmüştü.

Hauwermeiren’in yanı sıra olaya karışan 2 çalışanı daha istifa ettiren ve 4 çalışanın işine son veren Oxfam’ın, İngiltere’de yardım kuruluşlarını denetleyen Hayır Kurumları Komisyonuna ise olayın ayrıntılarını iletmediği ortaya çıkmıştı.

Ancak Oxfam, skandalı örtbas ettiği yönündeki iddiaları reddediyor. Kuruluş, olayda 18 yaşından küçük kızların karıştığı iddiasının da kanıtlanmadığında ısrar ediyor.

Haiti'de 2010'da meydana gelen depremde yaklaşık 220 bin kişi hayatını kaybetmiş, 300 bin kişi yaralanmış, bir milyon 300 bin kişi de evsiz kalmıştı.

Oxfam 2011'de kamuoyuna yaptığı açıklamada Haiti'de görev yapan bazı çalışanlarının "uygunsuz davranış" soruşturması sonrasında işi bıraktığını ancak soruşturmanın parasal olmadığını bildirmişti.