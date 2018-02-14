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Özbekistan'da çırçır fabrikasında patlama: 2 ölü

Özbekistan'daki bir çırçır fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Özbekistan'da çırçır fabrikasında patlama: 2 ölü

Özbekistan'daki bir çırçır fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Semerkant vilayetindeki Kattakorgan çırçır fabrikasında bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.

Fabrikanın pamuk kurutma tesislerinde sobadan sızan gazın birikmesi sonucunda patlamanın meydana geldiği ifade edilen açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


Kaynak: AA
Etiketler; #Özbekistan
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