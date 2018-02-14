Özbekistan'daki bir çırçır fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkenin Semerkant vilayetindeki Kattakorgan çırçır fabrikasında bir patlamanın meydana geldiği kaydedildi.
Fabrikanın pamuk kurutma tesislerinde sobadan sızan gazın birikmesi sonucunda patlamanın meydana geldiği ifade edilen açıklamada, patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
Özbekistan'daki bir çırçır fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
Özbekistan'daki bir çırçır fabrikasında gaz sıkışması sonucu meydana gelen patlamada 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.