Özbekistan Merkez Bankası: "1 Ocak itibarıyla ülkenin toplam altın-döviz rezervleri 28 milyar 76,9 milyon dolara ulaştı"

Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervleri geçen yıl yüzde 6,2 artışla 28 milyar 76,9 milyon dolar oldu.



Özbekistan Merkez Bankası, ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin açıklama yaptı. Buna göre, 1 Ocak 2017'de 26 milyar 428,8 milyon dolar olan ülkenin toplam altın-döviz rezervlerinin geçen yıl içerisinde yüzde 6,2 artarak 28 milyar 76,9 milyon dolara ulaştığı bildirildi.



Açıklamada, 1 Ocak 2017'de 12 milyar 256,6 milyon dolar olan altın rezervlerinin yıl içerisinde yüzde 14,5 artarak 14 milyar 34,1 milyon dolara ulaştığı kaydedildi. Aynı dönemlerde 14 milyar 172,3 milyon dolar olan döviz rezervlerinin ise yüzde 1,1 düşüşle 14 milyar 42,8 milyon dolara gerilediği ifade edildi.



Önceki dönemlerde ülkenin altın-döviz rezervlerine ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapılmazken, ilk kez geçen Kasım ayında Özbekistan'ın toplam altın-döviz rezervlerinin 26 milyar dolar olduğu bildirilmişti.