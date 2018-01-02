Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
Yerel basındaki haberlere göre, dün akşam Dışişleri Bakanlığına çağrılan ABD'nin büyükelçisine Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi.
Pakistan Dışişleri Bakanlığı Sekreteri Tehmina Janjua, Trump'ın "Pakistan'ı teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweeti hakkında Hale'den açıklama beklediklerini söyledi.
Trump'ın mesajının ardından Başbakan Şahid Hakan Abbasi, bugün kabineyi durum değerlendirmesi için toplantıya çağırdı.
Trump, dün sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Pakistan'ın, ABD'nin Afganistan'da peşinde olduğu "teröristlere barınak sağladığını" ileri sürmüştü.
Pakistan Dışişleri Bakanı Hoca Muhammed Asıf, Trump'ın açıklamalarına tepki göstererek söz konusu iddialarının asılsız olduğunu belirtmişti.
Pakistan ABD Büyükelçisini Dışişleri Bakanlığına çağırdı. ABD'nin İslamabad Büyükelçisi Hale'e Trump'ın İslamabad yönetimini suçlayan açıklamasından duyulan rahatsızlık iletildi
Pakistan, ABD Başkanı Donald Trump'ın, İslamabad yönetimini "teröristlere güvenli bölge sağlamakla" suçladığı tweetinin ardından ABD'nin İslamabad Büyükelçisi David Hale'yi Dışişleri Bakanlığına çağırdı.
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