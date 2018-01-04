Pakistan ABD'ye rest çekti, ekonomide köklü bir değişikliğe gitti. Pakistan Merkez Bankası, Pakistan'ın artık "Çin ile ticaretinde ABD doları kullanmayacağını" duyurdu.

Pakistan ile Amerika arasındaki gerilim ABD Başkanı Donald Trump'ın Pakistan'ın Afganistan'dan teröristler barındırdığını iddia eden tweetiyle başladı.Ardından ABD'nin Birleşmiş Milletler Büyükelçisi Nikki Haley daha sonra bir basın konferansında Beyaz Saray'ın Pakistan'a 255 milyon dolarlık yardımda bulunmayacağını doğruladı.Ardından Pakistan Merkez Bankası köklü bir değişiklik yaptı. Merkez Bankası Pakistan'ın artık "Çin ile ticaretinde ABD doları kullanmayacağını" " Amerikan doları yerine Çin para birimi Yuan'a geçtiğini" kaydetti.Pakistan Devlet Bankası yayınladığı bir bildiride, iki ülke arasındaki ikili ticaret ve yatırım için Çin para birimini kullanma konusundaki tüm düzenlemelerin yürürlüğe girdiğini belirtti.Pakistan'ın ithalatının yaklaşık yüzde 28'ini oluşturan Çin, ülkenin "terörle mücadele için büyük çaba ve fedakarlıklar yaptığını" açıklamıştı. "bunu uluslararası alanda tam olarak tanıması" çağrısı yapmıştı.